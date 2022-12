IN BEELD. “Allez les Belges!” Miss België-finalistes supporteren vanuit Egypte

BV KIJK. K3 maakt een vaartocht en dat loopt grondig mis: “Pas op!”

In ‘K3, één jaar later’ is te zien hoe de K3'tjes beslissen om op hun vrije dag achter het stuur van hun eigen “love boat” te kruipen. Maar echte “liefdeskapiteinen” zijn het niet, zo botsen ze meermaals tegen de oever aan en hebben ze het moeilijk met het ontwijken van andere boten. In bovenstaande video is te zien hoe de nodige chaos heerst bij het drietal. “Alle begin is moeilijk”, besluit Hanne.

29 november