“Ik zou niet willen dat ze haar inkomsten verliest”: Emilie Vansteenkiste mag als eerste Miss België ooit aan het werk blijven

BV Marina Wally in alle staten over stalker: “Die man wil grof geld verdienen aan mijn vaders dood”

“Hij had de directeur wijsgemaakt dat de rolstoel voor zijn zieke vrouw was. Erg hé.” Marina Wally (65) is in alle staten. Als bij toeval ontdekte ze dat een rolstoel van wijlen Eddy Wally, die ze zelf cadeau deed aan een kinderkankerfonds, nu te koop staat. Bernard Vanbecelaere, de man die de rolstoel van haar vader verkoopt, zou haar ook stalken, zegt Marina in ‘Dag Allemaal’. Iets waar de man in kwestie ook zijn zegje over wil doen. “Het is haar eigen fout.”