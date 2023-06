“Ik zie nu in álles het gevaar”: ex-mol Elisabeth Haesevoets over haar werk op de spoeddienst

BV “Mijn zieke papa wilde eerst niet naar de dokter, omdat ik zwanger was”: de hoogte- en dieptepun­ten in het leven van Kim Clijsters

Viervoudig grandslamwinnares en ex-nummer één Kim Clijsters vierde deze week haar 40ste verjaardag. Als mama van drie en vrouw van voormalig basketballer Brian Lynch (44) waagde de Limburgse zich in 2019 nog aan een comeback. Knieproblemen en corona gooiden roet in het eten, zoals te zien in de docu ‘Kim Clijsters: come back home’. Primo lijst haar meest onvergetelijke momenten - op en naast de baan - op. “Toen haar mama gestorven was, sliep ik vaak bij Justine Henin op de kamer.”