“Ik zat in de psychiatrie en kreeg de stempel bipolair”: Mathias Vergels openhartig bij start nieuwe tournee

De voorstelling is klaar. Het nieuwe themalied ook. Weldra trekt Mathias Vergels (31) als gloednieuw ambassadeur voor 'Te Gek?!' door Vlaanderen. 'Het zit in de beste families' heet de voorstelling en die titel is verrassend toepasselijk. "'Te Gek?!' zet zich in voor mensen met psychische problemen. Ik dacht dat het niet meer nodig was om dat thema uit de taboesfeer te halen." Tot een gesprek met zijn moeder het tegendeel bewees.

KIJK. Mathias Vergels openhartig: “Ik zat in de psychiatrie”

Selah Sue en Hannelore Bedert gingen hem voor. Maar voor de nieuwe campagne van ‘Te Gek?!’, de organisatie die aandacht vraagt voor personen met psychische problemen, viel de keuze op Mathias Vergels. Sinds 2012 een vaste gast in Vlaamse huiskamers als ‘Lowie Bomans’ in Thuis. Maar zo vertelt hij nu zelf. Tijdens zijn puberteit ook even te gast in een instelling. “Het was niet 100% mijn keuze om dit naar buiten te brengen,” klinkt het tijdens een interview op MENT-tv. “Maar ik heb een psychiatrisch verleden en als ik daarmee ook maar één iemand kan laten nadenken over de mogelijkheden in zijn of haar leven, is het al de moeite geweest.”

Nadenken moest de acteur zelf ook. Als puber kreeg hij ‘een stempel’ zoals hij het zelf noemt. En de impact was groot. “Als puber kreeg ik de stempel ‘bipolair’ klint het in datzelfde interview. “Dat klopte in sommige gevallen, in andere dan weer niet. Maar ik ben er wel mee aan de slag gegaan.” Een getuigenis die ook zijn muziekvoorstelling een andere dimensie geeft. Vanaf 14 september staat met hij boezemvriend/muzikant Manu Huylebroeck in 27 Vlaamse culturele centra en psychiatrische ziekenhuizen. Gedurende de show worden nummers afgewisseld met persoonlijke verhalen uit zijn eigen leven. Al draait de voorstelling niet zozeer om de patiënten. Wel om diegenen die hen omringen. En om de angst of het verdriet dat zij ervaren wanneer iemand uit hun dichte omgeving met psychologische problemen kampt.

“Dat was van meet af aan ons doel,” aldus Vergels. “Het uitgangspunt is niet zozeer de patiënt, wel iedereen die om hem of haar geeft.” Iets waar hij pas tijdens het schrijven stil ging bij staan. “Het viel mezelf op dat ik me die vraag nooit had gesteld. Wat doet zo’n diagnose met een papa, een mama, broers of zussen. Zelf heb ik er bijvoorbeeld nooit bij stilgestaan hoe mijn mama daar zich bij voelde. Of wat het met mijn papa deed. Hij was de plaatselijke bakker. Hoe was het voor hem om als bekende lokale bakker een zoon in de psychiatrie te hebben?”

Volledig scherm Mathias Vergels en zijn partner Lynn. © Jan Vandevyver

Zonder één druppel

Het themalied van de nieuwe campagne heet ‘Witloof en tranen’, een song die werd geschreven door Rick De Leeuw en Koen Buyse. De rest van de avond vult Vergels in met verhalen en eigen werk. Zonder één druppel alcohol. Een andere demon uit het verleden van de populaire acteur. En zonder medicatie. De acteur is intussen ontzettend gelukkig met collega Lynn Van den Broeck, maar verwees voor het eerst naar zijn aandoening na de scheiding met Tineke. “Onze breuk is allesbehalve prettig,” klonk het toen in ‘TV-familie’.

“Maar ik maak me geen zorgen over wat en dat plotse gebrek aan stabiliteit steun voor mijn aandoening betekent. Ik krijg goede psychologische begeleiding. Ik moet ook geen medicatie meer slikken voor mijn bipolaire stoornis, zoals ik daarvoor wel moest doen. Nu kan ik ook beter met mijn emoties om, ook het minder goed gaat. Tineke was mijn grote steun, in goed en in kwaad. Door haar heb ik mijzelf ook beter leren kennen. Een grotere confrontatie met jezelf bestaat er namelijk niet. Ik weet nu heel goed wat mijn sterke, maar ook mijn zwakke punten zijn.”

En uitgerekend dàt wil hij nu overbrengen. Met dank aan zijn mama. “Toen ik door ‘Te Gek?!’ gevraagd werd, dacht ik dat het niet meer nodig was dit thema uit de taboesfeer te halen. Maar door gesprekken met mijn eigen moeder, ging ik er anders over denken. Ik heb zelf een psychiatrisch verleden, maar ben er mee aan de slag gegaan. Ik heb daar dus ook gezeten. En de bedoeling van de voorstelling is duidelijk te maken dat het daar niet hoeft te stoppen. Dat je daar iets mee kan doen. En dat het ook je grootste kracht kan worden.”

KIJK. Mathias Vergels helpt slachtoffers overstroming in Pepinster

