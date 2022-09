“Ik wilde geen zoon, maar een dochter”: An Lemmens openhartig over tweede zwangerschap

BVOpmerkelijke uitspraken van An Lemmens (42) in Alex Agnews (49) podcast ‘Welcome to the AA’. Het tv-gezicht onthult er de naam van haar zoontje en getuigt dat ze tijdens haar zwangerschap helemaal niet tevreden was over zijn geslacht: “Ik was zó ongelukkig toen ik hoorde dat het een jongen was.”

Presentatrice An Lemmens is te gast in de nieuwste aflevering van Alex Agnews populaire podcastreeks ‘Welcome to the AA’. Daarin heeft ze het over seriemoordenaars, ‘Euphoria’ en Jared Leto. Maar bovenal over de geboorte van haar tweede kindje.

In april maakte Lemmens bekend dat ze bevallen is van een zoontje. Op een foto op Instagram was toen te zien hoe ze samen met haar gezinnetje op pad was met een kinderwagen. Voorts deelden Lemmens en haar partner Sam Ostyn geen verdere informatie over het kindje. Daar brengt ze nu verandering in, want in een openhartig gesprek met Alex Agnew onthult ze dat hun zoontje de naam Rosko draagt. Het is Lemmens’ tweede kindje. De tv-persoonlijkheid heeft ook een 6-jarige dochter, Zappa Rosa, met kunstenaar Arne Quinze.

In ‘Welcome to the AA’ heeft ze het ook uitgebreid over haar zwangerschap en hoe ze toen door een persoonlijke hel ging. “Het is een zeer moeilijke aanloop geweest naar die zwangerschap. Ik heb namelijk een aantal miskramen gehad”, vertelt ze. “Dat was over het algemeen een zeer moeilijke periode. Want mijn vader en zus zijn toen ook kort na elkaar komen te overlijden. Toen we dan uiteindelijk vernamen zwanger te zijn, was het een grote ontlading. Maar we stelden onszelf wel de vraag: ‘Wanneer gaat het nu fout lopen?’ Alsof we op het ongeluk zaten te wachten.”

“Ik had daarom ook moeite om me te hechten aan het kindje. Omdat ik schrik had om het opnieuw kwijt te raken”, getuigt ze. “Ik heb namelijk een dochter die ik heel graag zie en vroeg me af hoe ik het tweede kindje zo graag zou kunnen zien. Zeker toen ik hoorde dat het een jongen was, stelde ik me enkele vragen: ‘Hoe moet ik een jongen opvoeden? Hoe gaat die band zijn?’ Vragen waar ik ook met niemand over kon praten, want ik mocht eigenlijk al blij zijn dat ik zwanger wás. Ik wilde niemand lastigvallen met mijn hormonale twijfels over dat ik geen zoon wilde, maar een dochter.”

Het feit dat Lemmens destijds met bijna niemand kon spreken over haar gevoelens, moedigt haar ook aan om er een openhartig gesprek over te voeren met Agnew: “Ik wil dat dit verhaal naar buiten wordt gebracht, zodat ik mensen die zich hierin kunnen herkennen kan vertellen: ‘Wacht tot het kindje geboren wordt. Want dan verandert alles.’ Moeder zijn is voor mij namelijk iets natuurlijks. Het kost me helemaal geen moeite.”

