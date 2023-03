"Ik was vóór onze eerste date al verliefd op hem": Lize Feryn is vijf jaar samen met Aster Nzeyimana

BV “Een maand geen inkomen? Part of the job”: dit is Ender Scholtens, de man die alles gedaan krijgt van de BV’s

“Het is toch veel leuker om aan Erik Van Looy te vragen of hij slimmer is dan een baviaan dan hoe het verliep op de set van ‘Loft’?” Ender Scholtens scoort met zijn ‘Gossip Guy Podcast’ waarin hij BV’s onderwerpt aan een absurd vragenvuur. Waarom staan de BV’s te springen om bij de YouTuber, TikTokker en podcaster op de sofa te zitten? Een gesprek over zijn zotste BV-gesprekken en hoe hij omgaat met al dat succes, dat ook een keerzijde kent. “Ik had een maand lang geen inkomen.”