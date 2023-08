“Ik vreesde dat ik niet zwanger kon worden omdat mijn geluk was opgebruikt: zo gaat het nog met 'Big Brother'-winnares Ellen Dufour

BV Jonatan Medart over zijn co­ming-out en de liefde: "Fijn dat ik mezelf niet meer de hele tijd moet verantwoor­den”

“Het hotel uit Brussel was veruit het vuilste dat ik heb bezocht, het was gewoon pure horror.” Jonatan Medart (23) mocht voor ‘The Worst Rated Show’ enkele van de slechtst scorende zaken uit Vlaanderen bezoeken, maar de enthousiaste influencer uit Gent heeft nog meer mediaplannen. “Ik ga in de toekomst zeker nog op televisie te zien zijn”, klinkt het in een open gesprek over zijn carrière, zijn coming-outvideo en zijn nieuwe relatie.