“Ik voelde me gefaald op elk vlak”: Maaike Cafmeyer openhartig over zaak De Pauw

BVNa alle heisa rond het proces Bart De Pauw (54) kruipt Maaike Cafmeyer (49) in de hoofdrol van de nieuwe fictiereeks ‘Chantal’. Daarover, en over de moeilijke periode die ze doormaakte tijdens de zaak, vertelt ze openhartig bij ‘Touché’. “Zoveel mannen en vrouwen zijn blij met wat wij hebben gedaan. Ze hebben zo ook zelf de stap durven te zetten om naar de politie of een vertrouwenspersoon te gaan.”

“Chantal trekt zich niets aan van wat andere mensen over haar denken”, vertelt Cafmeyer over haar rol. “Ze heeft de voeten keihard in de klei. Het is een valse trage.” Zichzelf ziet de actrice als het totaal tegenovergestelde. “Ik ben een pleaser, ik heb altijd geprobeerd om te zwemmen en iedereen te vriend te houden, maar dat gaat gewoon niet.” Dat merkte ze aan den lijve toen ze verwikkeld raakte in het proces De Pauw. Naar aanleiding daarvan deelde ze een inspirerende uitspraak van Friedl’ Lesage: “De straf van de leugenaar is niet, dat men hem niet gelooft, maar dat hij niemand anders kan geloven.”

Cafmeyer trok zich op aan de uitspraak toen ze ontdekte dat zij niet de enige was die grensoverschrijdend gedrag merkte van De Pauw. “Ik wilde waarschijnlijk de leugen wel doorbreken. Mijn onmacht met de situatie... Ik ben eerder geneigd om me niet te mengen, maar als je ziet dat er onrecht gebeurt voor je ogen en je weet dat je zou kunnen helpen en je doet het niet, dan had ik mezelf nooit meer in de spiegel kunnen bekijken. En was ik zelf een grote leugenaar, en daar kon ik echt niet mee leven.”

Want het was naar eigen zeggen voornamelijk schaamte die haar tegenhield om de waarheid als eerste naar buiten te brengen. “Stel je een moment voor waarop je je zo hebt geschaamd dat je zelfs niet meer in de ogen van je broer, je zus of je moeder kon kijken. En dan mag je dat gaan vertellen in het nieuws”, vertelt de actrice. “Mijn cirkel is niet groter dan die van iemand anders, dan die van bijvoorbeeld de kassierster in de Delhaize. Ik heb ermee moeten leren omgaan. Ik wil er niet alles over zeggen, maar ik wil wel aan vrouwen blijven zeggen: het is belangrijk dat je wel praat, dat je je over de schaamte heen zet, dat je verandert.” En daarbij wil ze nog een belangrijke boodschap kwijt: “Na alle zeik wil ik nog even zeggen dat zoveel mannen en vrouwen blij zijn met wat wij hebben gedaan, en zelf de stap hebben durven te zetten om naar de politie of een vertrouwenspersoon te gaan, wat toch niet onbelangrijk is.”

Dat laatste is één van de belangrijkste dingen die de actrice erdoor hielp. “Dat is het enige wat hielp, ergens betekenis zoeken, want ik voelde me gefaald op elk vlak. We moeten door, dit is mijn cirkel, ik ben actrice, ik speel graag, ik maak mensen graag aan het lachen.”

‘Chantal’, zondag om 21u00 op één

