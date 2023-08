“Ik verdiende er toch al 1.800 euro netto”: interieurarchitect Bart Appeltans deed vakantiejob in een ziekenhuis

BV Het liefdespar­cours van Lesley-Ann Poppe: “Zelfs toen ik 100 kilo woog, vond Kevin me de mooiste vrouw op aarde”

In de ‘Story’-reeks ‘Het liefdesparcours’ tonen bekende Vlamingen zich van hun meest kwetsbare, krachtigste kant. Met het hart op de tong delen ze de inzichten en lessen die het kronkelende pad van de liefde met zich meebracht. Deze week is het de beurt aan Lesley-Ann Poppe (44), die open en eerlijk vertelt over haar eerste verliefdheid, haar teleurstellende eerste keer, haar pijnlijke scheiding en haar droomhuwelijk met Kevin. “Eén keer heb ik me aan een onenightstand gewaagd. Daar heb ik me achteraf zo slecht over gevoeld.”