“Ik sta nu achter de bar in het rusthuis”: zo gaat het nog met de ‘vergeten sterren’ uit ‘Tien om te zien’

BV ‘Familie’-ac­teur Peter Bulckaen over goede en slechte tijden: “Mijn vrouw stond daar alleen, huilend op de stoep”

“We kozen voor elkaar in goeie en kwade dagen. Dat hebben we héél hard gemeend.” ‘Familie’-acteur Peter Bulckaen mag dan al 35 jaar samen zijn met z’n echtgenote Tine, dat wil niet zeggen dat hun relatie altijd van een leien dakje is gelopen. In Primo vertelt hij hoe z’n werk regelmatig in de weg kwam te staan van z’n privéleven - op de dag dat hij met z’n pasgeboren dochter thuiskwam, moest hij alweer naar de set vertrekken - en de moeilijke momenten die hij op het podium meemaakte. “Drie dagen na elkaar kreeg ik een black-out. Altijd op hetzelfde punt.”