“Ik probeerde Zatte Rita-­gewijs een grapje te maken”: Jacky Lafon werd ooit tegengehouden door de politie

BVVanaf 9 januari op VTM: een nieuw seizoen van ‘De Buurtpolitie VIPS’. Met in elke aflevering een bekende Vlaming in het bekendste politiekantoor van Vlaanderen. Op 12 januari is dat Jacky Lafon. “Ik heb direct ‘ja’ gezegd toen ze mij vroegen”, vertelt Jacky aan ‘TV Familie’. “De verhaallijn over een inzamelactie voor het goede doel heeft me overtuigd. Plus: ik ben fan van ‘De Buurtpolitie’. Maar die opname was voor mij toch een beproeving. Ik had er achteraf geen goed gevoel bij...”