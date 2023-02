"Ik mis de alcohol niet en durf eindelijk weer zeggen dat het goed gaat”: zo stelt Eva Pauwels (46) het nu

Showbizz Julie Vermeire woont samen met vriend Laurins: "Met mijn vorige lieven had papa nooit een klik”

“Ik was niet op zoek naar een lief.” En toch viel Julie Vermeire (23) tijdens een auditie als een blok voor haar vriend Laurins (26). De twee zijn nu anderhalf jaar een koppel en zijn zopas gaan samenwonen. “Maar ik bel nog elke dag met papa”, lacht ze. In een uitgebreid dubbelgesprek praten ze over hoe Laurins omgaat met schoonpapa Jacques, over Julies toekomstplannen en over hoe het nu gaat met mama Eva Pauwels (45). “Ooit zullen zij en papa nog eens samen aan dezelfde tafel zitten, maar dat zal niet per se morgen zijn.”