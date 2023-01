“Ik kreeg vroeger vaak te horen dat ik té was. Té druk. Té opvallend”: Chérine wordt getipt als topfavoriete voor ‘Eurosong’

BV Marthe van K3 haalt zwanger­schaps­ge­ruch­ten slim onderuit: “Een glaasje bubbels in plaats van water”

“Moet je ons iets vertellen?” klonk het tijdens de feestdagen volop op de sociale media van K3'tje Marthe De Pillecyn (26). Nadat ze in 2022 in het huwelijksbootje stapte met choreograaf Sinerjey Meyfroodt (34) zijn haar fans ervan overtuigd dat er gezinsuitbreiding op komst is. “Zou er een reden zijn voor het water in haar glas?”

2 januari