“Ik kreeg al voorstellen van 10.000 euro om brol aan te prijzen”: influencers zijn de echte grootverdieners van de showbizz

BV Afscheid van muzikant Tom Pintens donderdag in OLT Rivieren­hof: “Kom zoals je bent, maar weet dat Tom hield van gekleurde sokken”

Donderdag 10 augustus nemen familie, vrienden en collega’s afscheid van muzikant Tom Pintens in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Roosbeef en Het Zesde Metaal, twee bands waar Tom deel van uitmaakte, deelden een rouwbrief, waarin het afscheid ook wordt aangekondigd. “Wie er graag bij wil zijn is welkom, maar moet zich wel even registreren”, schrijft Het Zesde Metaal nog bij de brief op Facebook.