“Ik kon zelfs niet meer autorijden”: ‘Thuis’-actrice Tine Priem worstelde maandenlang met burn-out

BVTine Priem (34), die sinds 2016 Tamara speelt in ‘Thuis’, getuigt voor het eerst over de burn-out waar ze tweeënhalf jaar geleden in belandde. “Ik wil het taboe doorbreken”, zegt ze in ‘TV Familie’. In een openhartig gesprek deelt de actrice hoe ze fysiek en mentaal botste op haar limiet. “Van het biep-geluidje aan de kassa kon ik beginnen hyperventileren. En elke opmerking, hoe klein ook, kwam hard binnen.”