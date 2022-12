“Ik hoop oprecht dat ze gelukkig is”: Cara Van der Auwera over ‘verdwenen' ‘Spring’-collega Anneleen Liégois

Showbizz Nieuwe Noorse vriend én in verwach­ting: Soetkin uit 'Het hoge noorden' begint aan nieuw hoofdstuk

De naam Soetkin Baptist (37) doet misschien geen belletje rinkelen, maar ken je de song ‘O julissi na jalini’ nog? In 2008 nam Soetkin, toen nog lid van de groep Ishtar, met dat nummer deel aan het Songfestival. Later nam ze haar koffers en verhuisde ze naar Noorwegen, zoals te zien was in het eerste seizoen van ‘Het hoge noorden’ op Eén. Nu Soetkin ook één van de gezichten van het tweede seizoen, blijkt dat zij heuglijk nieuws heeft voor Annemie Struyf.

13 december