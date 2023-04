“Ik heb veel geluk gehad”: Tom Waes opnieuw thuis na twee weken in het ziekenhuis

BV“Ik kan al lachen, maar het doet veel pijn.” Tom Waes (54) is na een verblijf van twee weken in het ziekenhuis opnieuw thuis. De tv-maker kwam pijnlijk ten val met de fiets, waardoor hij vier gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen opliep. Hij vertelt erover bij Peter Van de Veire en Kim Van Oncen op Radio 2.

“Het gaat beter met me”, klink het bij de presentator, die nog volop aan het revalideren is. “De revalidatie duurt toch een week of zes. Het zijn mijn die ribben die verschrikkelijk veel pijn doen", vertelt hij aan Peter Van de Veire en Kim Van Oncen. Waes beseft maar al te goed dat hij veel geluk heeft gehad. “Getuigen zeiden dat mijn helm stuk was aan de zijkant, dus bij deze doe ik graag een oproep om een helm te dragen. Ik deed het al, maar ik ga het zeker blijven doen. Anders was het misschien een ander verhaal geweest.”

Twee weken geleden maakte de presentator een lelijke val met zijn fiets en belandde hij in het ziekenhuis. Op het moment van het accident was hij onderweg naar de Arenbergschouwburg. “Na de val ben ik een tijd bewusteloos geweest. Ik heb vier ribben gebroken en een gebroken sleutelbeen. Ik zal toch eens fietslessen moeten nemen”, liet Waes destijds weten. Hij onderging een operatie in het AZ Monica in Antwerpen.

Het is niet de eerste keer dat Tom zware letsels opliep na een valpartij. In 2020 raakte hij betrokken bij een motorongeval, waarbij hij zijn kruisbanden en meniscus scheurde. Ook toen moest hij onder het mes. Twee jaar eerder maakte hij een lelijke val met de fiets in Spanje. Destijds brak hij zijn sleutelbeen.

KIJK. Het is niet de eerste keer dat Tom zware letsels oploopt na een valpartij. In 2020 had hij een ongeval met de motor, waarna hij geopereerd moest worden

