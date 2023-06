“Ik heb me 18 jaar kunnen verschuilen achter Kathleen, Kristel en Josje”: Karen Damen bereidt zich volop voor op onewomanshow

BVIn het najaar zal de onewomanshow van Karen Damen (48) in première gaan, waarin ze openhartig vertelt over al haar eerste keren. “Er zijn maar weinig dingen die mensen niet mogen weten over mij”, klinkt het dan ook in Primo, in een gesprek over ouder worden, de uitdagingen van een tienerzoon en de zoektocht naar mentale rust. “Als je op tv komt, krijg je altijd commentaar. Zeker als vrouw.”