“Ik heb het gevoel dat ik weer kan zweven”: herboren Jens Dendoncker kijkt vol verwachting uit naar najaar

Voor de avant-première van de nieuwe najaarsprogramma’s nodigde VTM in het geheim 200 kijkers uit in een gezellig theater in Brussel. “Die wisten niet wat ze daar kwamen doen, want ze werden onder een vals voorwendsel meegelokt door een vriend of familielid”, aldus Jens. “Maar zij hadden allemaal de afgelopen maanden op hun sociale media een duidelijke mening over programma’s van VTM gedeeld. Die opmerkingen bleken een bron van inspiratie te zijn om het nieuwe najaar samen te stellen. Ik heb alle aanwezigen dan ook op mijn typische manier bedankt. (lacht)”

Jens verpakte de voorstelling van het nieuwe najaar als een conference. “De voorbije jaren organiseerde VTM meestal een event voor de adverteerders en pers, maar deze keer werden de kijkers uitgenodigd voor een voorstelling met een big bang, veel filmpjes en grappen. De opnamen waren wel spannend, omdat we niks konden repeteren of opnieuw opnemen en alles van de eerste keer juist moest zitten. We wisten op voorhand ook niet hoe iedereen ging reageren, omdat niemand wist wat er ging gebeuren. Maar de avond verliep zoveel beter dan gehoopt, dat we bij de eindmontage zelfs heel wat grappen konden weggooien omdat we er teveel hadden. Ik heb op het podium wel afgezien, want die avond was het buiten bloedheet en dus ook bakken en braden in de zaal. Na elke tussenkomst moest ik een emmer zweet van mijn hoofd laten deppen. Maar het was een origineel experiment en we zijn heel tevreden met het eindresultaat.”

The masked singer

Jens stelde wel een VTM-najaar voor, waarin hij zelf ontbrak. “Ik ben weliswaar volop bezig met de voorbereiding van een nieuw seizoen van ‘The masked singer’ en ‘Wie zoekt die wint’, maar die zijn voor later. Mijn najaar staat vooral in het teken van mijn twee zaalshows. Vanaf 22 september toer ik met Henk Rijckaert door Vlaanderen met ‘Rijck & Doncker’, een avond stand-up comedy, waarbij we om beurten van de hak op de tak zullen springen en grappen maken. In januari ga ik dan in première met mijn tweede solo-voorstelling ‘Het zou grappig zijn als het niet zo triestig was’. Die nieuwe zaalshow wordt heel autobiografisch, want ik zal het hebben over mijn leven: van mijn avonturen achter de schermen bij ‘The masked singer’ tot de therapieruimte op de psychiatrische afdeling. Ik ga vooraf nog wel wat try-outen, zodat ik dit najaar in totaal meer dan 30 keer ga optreden. In oktober verschijnt ook mijn eerste boek: ‘Ik mag er niet aan denken’, dat ook heel autobiografisch zal zijn met waargebeurde verhalen met een vrolijke twist. Een pittige agenda en de trein is dus weer vertrokken. Geen probleem, want ik leef voor stand-up en dat wordt nu even mijn single focus.”

Stabiel

Het gaat dus duidelijk beter met Jens. “Het gaat al een tijdje weer zeer goed met mij. En ik ben dankbaar dat mijn gezondheid zo stabiel blijft. Ik ben tenslotte toch meer dan een jaar uit roulatie geweest. Een periode waarin ik niet goed in mijn vel zat. Maar ik ben erdoor geraakt en voel me veel beter. Door mijn werk heb ik het gevoel dat ik weer kan zweven. Live-optredens vergen mentaal en fysiek veel, maar geven me ook energie. Ik heb altijd al zo’n grote tournee geambieerd, die in 2024 van start zal gaan. Ik heb nu dan ook het gevoel dat ik in een droom leef.”

KIJK. Jens Dendoncker openhartig over zijn opname

LEES OOK: