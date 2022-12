“Ik heb geen tijd om kerst te vieren”: Marie Verhulst trapt na lang wachten eindelijk kerstshows af

BV“Ik heb geen tijd om kerst te vieren, maar voor een keertje is dat niet zo’n ramp”. Ze is al drie jaar het baasje van Samson, maar pas vanaf maandag kan Marie Verhulst aantreden in de legendarische kerstshows. “Corona bleef lange tijd spelbreker, maar over enkele dagen kan ik dat ein-de-lijk afvinken op mijn bucket list ”

23 december 1991. Anderhalf jaar nadat ‘Samson & Gert’ van start gaat op de Openbare Omroep, brengt Gert Verhulst (54) voor het eerst een kerstshow waarin de bekendste bobtail van het land centraal staat. Iets meer dan drie decennia later, neemt dochter Marie (27) die fakkel over. Vanaf maandag mag het nieuwe baasje van Samson aan de bak. “Je gelooft dat misschien niet, maar ik heb compleet geen last van zenuwen”, klinkt het - vlak voor de laatste generale repetitie - bij dochter Verhulst. “Iedereen weet heel goed wat er moet gebeuren, waardoor onze repetities zeer vlot verlopen. Bovendien mag ik samen spelen met Van Leemhuyzen (Walter Baele), Alberto (Koen Crucke) en de Burgemeester (Walter De Donder). Zij hebben niet alleen veel ervaring met dit soort shows, ze kennen mij al van kindsbeen af. Als er iets niet lukt, merken ze dat meteen. Ze kunnen dat dus ook opvangen.”

Wie vanuit de coulisse toekijkt: Gert Verhulst, het vorige baasje van Samson. “Papa had gezegd dat hij zich niet meer zou bemoeien, maar het scenario van deze kerstshow is toch van zijn hand”, vertelt Marie. “Ook de liedjes werden door hem geschreven. En voor je het vraagt: ik vind dat een goede zaak. Papa kent Samson door en door, het zou gek zijn om geen beroep te doen op zijn expertise. Van mij mag hij dat blijven doen.”

KIJK. Zo verliep de laatste show met Gert Verhulst als baasje

Leuk verhaal en vrolijke liedjes

Samson en Marie beleven hun eerste échte kerstavontuur op drie verschillende locaties: het Plopsa Theater in De Panne, de Elisabethzaal in Antwerpen en het Trixxo Theater in Hasselt. “Na drie ellendige coronajaren (waarin de kerstshow niet kon doorgaan, red.) krijgt de toeschouwer dit jaar een leuk verhaal, doorspekt met vrolijke liedjes. Ik ben zo blij dat het er eindelijk van komt. De kerstshow stond al zo lang op mijn bucket list, en over enkele dagen kan ik het ein-de-lijk afvinken. Samson heeft al gezegd dat hij niet meer kan wachten, en bij mij begint het dus ook stevig te kriebelen. (lacht)”

De kerstshows zijn van 26 december tot en met 8 januari volgend jaar. Tickets en info via www.studio100.com.

KIJK OOK. ‘Het is winter’, de nieuwe single van Samson & Marie. Showbits was aanwezig tijdens het opnemen van de videoclip, helemaal al in de kerstsfeer

Volledig scherm Marie en Samson kunnen rekenen op Van Leemhuyzen (Walter Baele), Alberto (Koen Crucke) en de Burgemeester (Walter De Donder). © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Koen Crucke tijdens de kerstshow. © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Tijdens de laatste repetitie van de Kerstshow. © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Marie Verhulst en Samson. © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Geen kerstshow zonder straffe achtergronddansers... © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm ... en er is ook sneeuw! © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm 'Eye of the tiger'? Nee nee, 'Eye of the Burgemeester'! © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Bij een kerstshow horen ook verkleedpartijtjes. © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Deze kerstshow heeft een nieuw personage in petto. © Florian Van Eenoo Photo News

LEES OOK