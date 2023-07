“Ik heb geen masterplan voor het moederschap”: Frances Lefebure telt af naar geboorte van eerste kindje

Showbits Eerste draaidag van Sieg De Doncker in telenovel­le met CAMILLE valt in het water: “Geen paniek, we hebben nog tijd”

De nieuwe telenovelle rond CAMILLE (22) gaat ‘Milo’ heten. Meteen ook de naam van haar personage in de reeks. Dat ook Karen Damen (48) een rol zou krijgen, was al bekend. VTM onthulde nu -eindelijk- de rest van de cast. Daarbij nog één zeer opvallende naam: Sieg De Doncker (34). Na zijn passage in ‘Familie’, strikt hij nu een nieuwe rol. “Nog één weekje vakantie en dan beginnen we eraan.”