“Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet”: geeft Gloria Monserez haar relatie met Aaron Blommaert toe?

Het liefdesleven van Gloria Monserez, het was een onderwerp dat ze altijd vermeed in interviews. “Daar ga ik liever niet op in. Dat stukje van mijn leven hou ik liever voor mezelf”, zei ze in april nog in deze krant. Maar in gesprek met ‘Humo’ geeft Gloria nu toch toe dat ze een relatie heeft: “Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet”, zegt ze in het weekblad. “Ik hoor mensen al afkomen: ‘De liefde van je leven? Jij bent 21, hoe kun je dat nu zeggen?’ Maar dat maakt me niet uit. Nu, op dit moment, in mijn buik en in mijn hele lijf, voelt dat voor mij alleen maar zó aan. Als ik de rest van mijn leven kan doorbrengen met dit lief, met deze geweldige persoon, zal het voor mij perfect zijn.”