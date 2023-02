“Ik geef borstvoeding én sta hier keihard te dansen”: drie maanden na de bevalling repeteert Hanne voor ‘Vleugels’-tournee

TV Julie Vermeire krijgt Karen Damen over de (dans)vloer in ‘Julie’s Dance Academy’: “K3 leek me een leuk opstapje”

Dat Julie Vermeire (24) dol is op dansen, is een understatement. Ze is intussen ‘TikTok famous’, maar is nu ook eens benieuwd naar het danstalent van negen andere bekende Vlamingen. In een nieuwe VTM GO SHORTIE, ‘Julie’s Dance Academy’, leert ze hen enkele TikTok-dansjes aan én komt ze hier en daar nog wat over hen te weten. “Voor elk van hen stak ik een dansje in elkaar met ‘a personal touch’.”