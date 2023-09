“Ik deed dingen waar ik me ontzettend om schaam”: Sarah Puttemans maakt tv-debuut in ‘Celebrity Masterchef’

BV Deborah Ostrega staat nu in het onderwijs: “Leerlingen vragen of ik niet genoeg verdiende als zangeres. Ik ben geen Natalia”

Deborah Ostrega (50) staat vanaf volgende week voor de klas. De voormalige Lords of Acid-zangeres en presentatrice heeft immers een carrièreswitch gemaakt en geeft nu les in het Sint-Jozefinstituut in Borgerhout. Dat staat te lezen in ‘Humo’.