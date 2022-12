“Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg”: deze BV’s gingen de strijd aan met hun oncontroleerbare angsten

Sergio extreem verslaafd aan frietjes: “Elke frituur die ik passeer, is een gevecht met mezelf”

Zanger en televisiepersoonlijkheid Sergio moet afvallen, op doktersadvies. Een opdracht die voor hem makkelijker gezegd is dan gedaan, want hij is al sinds kinds af aan verslaafd aan frietjes. “Elke keer als ik een frituur passeer, is het een gevecht met mezelf”. In Showbits vertelt Sergio hoe hij dat vermageren precies aanpakt.

