“Ik ben zelfs voor het eerst in mijn leven mee geweest naar Ikea”: wie is Kristel Hubeny, de vrouw die Regi van zijn sokken blies?

BV Publieksop­war­mer Jarno Boone maakt acteerde­buut in ‘Dertigers’: “Maar ik kan nu even niet de vrolijkste zijn”

“Als publieksopwarmer moet ik de vrolijkste van de hoop zijn. Maar soms voel ik: vandaag gaat dat niet lukken.” Jarno Boone (26) is al zes jaar aan het werk achter de schermen bij grote tv-shows en nu treedt hij op het voorplan in ‘Dertigers’, een droom die uitkomt. Maar er met volle teugen van genieten kan Jarno niet, want zijn moeder is ernstig ziek. “We zitten in de fase dat we de uitvaart bespreken”, vertelt hij aan ‘Dag Allemaal’.