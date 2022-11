“Ik ben verliefd en iedereen mag het weten”: Camille stelt haar vriendje Dino voor

Al negen maanden is Dino één van de twee tourmanagers van Camille. En met een zomer vol 128 optredens genoeg gelegenheden on the road dus om de vonk te doen overslaan. Werd er de voorbije weken in de omgeving van de popster al gefluisterd dat haar hart veroverd zou zijn, bevestigt Camille vandaag zelf op haar sociale media dat ze niet langer als single door het leven gaat. “Ik leerde Dino vorig jaar kennen via gemeenschappelijke vrienden en afgelopen voorjaar vroeg ik hem of hij misschien zin had om mij te begeleiden bij mijn optredens”, laat Camille weten. “We leerden elkaar beter kennen en op een gegeven moment was het voor ons alle twee duidelijk dat er ‘meer dan sympathie’ was. Dino en ik zijn nu een koppel en we hebben het heel leuk samen. Na de Lotto Arena trokken we samen naar Parijs om even weg van alle drukte tijd met elkaar door te brengen. Geen betere plaats dan Parijs om de romantiek te vieren en het was zalig om dat met Dino te mogen doen. Ik ben gelukkig in de liefde en iedereen mag het weten!”