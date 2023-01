“Ik ben klaar om te gaan”: Adamo verontrust fans met nieuw interview

TV Sergio Herman en Matteo Simoni ontdekken jungle van Costa Rica in ‘Sergio over de grens’: “Buitenge­wo­ne ervaring”

Het nieuwe seizoen van ‘Sergio over de grens’ is in aantocht. In het programma neemt Sergio Herman (52) bekende Vlamingen mee naar het buitenland voor culinaire ontdekkingen. De kok trekt met acteur Matteo Simoni (35) naar Costa Rica. Hier trekt het duo samen de jungle in. Ze varen met een bootje tussen de krokodillen én klauteren vervolgens tussen de bomen. “Een buitengewone ervaring”, schreeuwt Sergio terwijl hij met zijn schoenen tussen de takken zit. Op het hele avontuur, is het nog even wachten.

13 januari