“Ik ben een ongelofelijke eikel geweest. Maar je moet dat kaderen in het tijdsbeeld”: Piet Huysentruyt blikt terug

BV Camille spreekt West-Vlaams op familiebe­zoek bij oma en opa

In de VTM GO-reeks ‘Camille, welkom in mijn leven’ krijgen de fans van Camille (21) een unieke blik in haar leven. Familie is heel belangrijk voor de zangeres uit Wevelgem, en ook zij krijgen dus een plekje in de docureeks. Bij een bezoek aan haar oma en opa transformeert ze in een echte West-Vlaamse.

2 november