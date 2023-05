‘Huis gemaakt’-deelnemers Younes en Eline zijn uit elkaar

Younes Jaadane en Eline Lambrix waren de publieksfavorieten uit het tweede seizoen van ‘Huis gemaakt’. Mede dankzij hun sterke band gunden veel kijkers hen de overwinning in het renovatieprogramma, maar die band hield dus geen stand. “Na ‘Huis gemaakt' zijn er veel dingen gebeurd die voor mij onaanvaardbaar waren”, schrijft Eline op Instagram. “Ik heb hier niet om gevraagd, ik heb het niet op deze manier gewild. Maar ik bevestig dat Younes en ik uit elkaar zijn.”

Het Limburgse duo was meer dan drie jaar een koppel. Ze leerden elkaar kennen toen Eline al een dochtertje had uit een eerdere relatie. “Ik was 25 toen we een koppel werden”, vertelde Younes daar eerder over. “Ik moet zeggen dat ik moest wennen aan het feit dat Eline al een kindje had. Maar ik was zó verliefd. Ze is zo mooi en intelligent en uiteindelijk voel ik door Lena nu twee keer die liefde voor de prijs van één.”

Crowdfunding

De telenet-verkoper en foodkraam-uitbaatster maakten van bij de start van ‘Huis Gemaakt’ duidelijk dat ze meededen om te winnen. Een lening aangaan om een huis te kopen, behoorde immers nooit tot de mogelijkheden. “Een huis kopen is voor ons niet moeilijk, maar gewoon onmogelijk”, klonk het. Het was dan ook eens zo’n grote teleurstelling toen bleek dat ze de finale op het nippertje verloren van Cedric en Anaïs. Het koppel barstte in tranen uit. “Het was heel zwaar, alsof er iemand was gestorven”, reageerden ze daar later op.

Younes en Eline verloren de finale van 'Huis Gemaakt' nipt.

Zelf meebieden voor hun eigen huis konden ze niet, maar na de finale kwam wel een crowdfunding op gang. Die leverde meer dan 30.000 euro op. Hun verbouwde huis in Beringen kwam uiteindelijk op de markt voor 395.000 euro en werd verkocht boven de vraagprijs.

Moeilijke start

Eline had geen makkelijke start in de liefde. Ze was nog een tiener toen ze beviel van haar dochterje Lena. “Ik ben bevallen in de zomer tussen het vierde en het vijfde middelbaar, en door de zorg voor het baby’tje miste ik het begin van het schooljaar”, vertelde ze eerder. “Mijn middelbare diploma heb ik uiteindelijk niet gehaald, omdat de combinatie te belastend was. Vanaf mijn achttiende ben ik beginnen werken, voor sparen was helemaal geen ruimte.”

Younes en Eline zijn al het derde reality-koppel waarvan bekend raakt dat ze uit elkaar zijn. Eerder gaven ook Brecht en Dziubi uit ‘Blind Getrouwd’ aan dat ze niet met elkaar verder gaan, en ook Cedric en Anaïs zijn een jaar na hun ‘Huis Gemaakt’-avontuur geen koppel meer.

De boodschap van Eline, waarmee ze aangeeft dat zij en Younes uit elkaar zijn

