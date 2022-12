Hugo verstuurt kerstkaartjes met daarop liefdevolle foto met zijn ‘Colleke’

“Ik ben blij dat Hugo deze stap heeft gezet, zeker in deze donkere dagen”, vertelt De Poorter. “Nicole en Hugo hadden de traditie om ieder jaar honderden kerstkaarten te versturen naar al hun vrienden en familie. Het doet dus veel deugd om te zien dat de zanger die gewoonte niet laten vallen heeft. Hugo en ik zijn heel goede collega’s. Ik loop de man z'n deur niet plat, want er ligt genoeg verdriet op z’n schouders. Maar we houden contact met elkaar. Hugo gaat zeer moeilijke dagen door, maar hij haalt enorm veel steun uit zijn vrienden en familie.”

Nicole Josy stierf op 4 november na een ongelukkige val van de trap. Ze werd 76. In een interview met onze krant vertelde de zanger eerder al dat hij ook al z'n brieven in de toekomst zal blijven ondertekenen als ‘Nicole & Hugo’. “Dat zal ik altijd blijven doen”, zei hij. “Nooit in mijn leven heb ik ‘Hugo Sigal’ gezegd. Ik zal altijd Hugo van Nicole blijven.”

“Wat ik ook doe, ik zal nooit alleen zijn”, schreef hij begin deze maand ook in een open brief om Vlaanderen te bedanken voor de massale steun die hij kreeg na het overlijden. “Altijd zal ik Nicole aan mijn zijde voelen. En blijven dromen, met haar in gedachten. ‘Believe in the beauty of your dreams’ blijft ons motto. Want zolang ik er ben, en zolang jullie er zijn, is Nicole er ook en zal ze nooit vergeten worden.”