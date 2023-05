Hugo is het gezicht van campagne voor alzheimeronderzoek: “Ik ben een paar keer gecrasht”

BV“Toen Nicole steeds meer last kreeg van alzheimer, begon ze de teksten van onze liedjes te vergeten. Dat was hartverscheurend.” Daarom werkt Hugo Sigal (75) graag mee aan een nieuwe campagne voor alzheimeronderzoek. Al bleek de tv-spot wel een emotionele beproeving, legt hij uit in Dag Allemaal.

Hugo is het gezicht van deze nieuwe campagne. Het ligt voor de hand waarom hij dit doet: de laatste jaren van haar leven werd zijn Nicole met de ziekte van Alzheimer geconfronteerd. “De Stichting had mij en Nicole toen gevraagd of wij peter en meter wilden worden”, zegt hij. “We hebben daar toen volmondig ‘ja’ tegen gezegd. Ondertussen is het tragische ongeluk gebeurd... Maar ik wil mij blijven inzetten voor de stichting.”

Eén op drie vrouwen

Bij de campagne hoort ook een tv-spot. “Ken jij ‘Goeiemorgen, morgen’ nog van­buiten”, vraagt Hugo. “Toen mijn Nicole steeds meer last kreeg van alzheimer, begon ze de teksten van onze eigen liedjes te vergeten. Dat was hartverscheurend. Maar Nicole is niet alleen, want één op drie vrouwen krijgt te maken met dementie.”

“De opnamen van dat filmpje waren heftig, heel heel heftig”, bekent Hugo. “Ze namen een hele dag in beslag en ik ben een paar keer gecrasht. Maar ik heb dit met enorm veel plezier gedaan. Het is belangrijk dat er veel geld wordt ingezameld voor het onderzoek naar alzheimer. Er zijn onlangs twee geneesmiddelen ontdekt die de ziekte lijken te vertragen bij mensen met een milde vorm, maar er is nog veel onderzoek nodig en dus ook veel geld. Ik hoop dat er ooit een soort ‘Kom op tegen alzheimer’ komt.”

Uitblazen

Hugo blaast nu even uit in een mooi decor. “Ik ben voor onze jaarlijkse uitstap met vrienden in de Champagne­streek, voor het eerst met negen in plaats van met tien”, mijmert hij. “We gaan enkele dagen genieten en mooie herinneringen ophalen. Ik had het wel even moeilijk aan de péage, omdat ik altijd het ticketje doorgaf aan Nicole. Er zullen zeker tranen vloeien op deze vakantie, maar ik ga toch proberen te genieten.”

Enkele weken geleden, exact zes maanden na de fatale val van Nicole, ging Hugo op dezelfde trap onderuit. Hij hield er een gebarsten duim aan over. “Gelukkig ben ik vooruit tegen de muur gevallen, maar ik kwam wel met mijn volle gewicht op mijn duim terecht. Er is een kootje volledig gebarsten. Ik draag nu een brace die ik kan uitdoen om mijn handen te wassen. Het is lastig, probeer maar eens een pen vast te pakken met zo’n ding aan. Ik moet de brace nog enkele weken dragen, en dan ben ik normaal weer de oude.”

Geld voor onderzoek Op een ludieke manier vechten tegen het monster dat alzheimer heet. Dat doet de Stichting Alzheimer Onderzoek door u op www.stopalzheimer.be uit te dagen om mee te doen aan een karaokequiz. Test uw kennis van vier Vlaamse klassiekers, waaronder ‘Goeiemorgen, morgen’ en al spelend doneert u aan Stichting Alzheimer Onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijker dan ooit. Er zijn nu twee medicijnen (LECANEMAB en DONANEMAB) ontdekt die daadwerkelijk de ziekte lijken te vertragen bij mensen met een milde vorm van Alzheimer. Dit zorgt er voor dat de Vlaamse universiteiten nog gerichter onderzoek kunnen doen. En die Vlaamse universiteiten staan aan de wereldtop op het gebied van dementie-onderzoek en daar mogen we best trots op zijn. “Het zou mijn grote droom zijn dat in Leuven of Antwerpen uiteindelijk het medicijn gevonden wordt om Alzheimer voorgoed te stoppen", aldus Hugo. “Het uiteindelijke doel: geld inzamelen om Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar alzheimer te steunen. Want alleen onderzoek kan ons dichter bij een remedie brengen”, zegt Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek. “Met deze verrassende actie verbinden we een pijnlijke realiteit aan een hoopvolle boodschap: steun het onderzoek naar alzheimer, en breng ons weer een stap dichter bij een remedie tegen deze ziekte.”

