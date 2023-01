Hugo draagt Nicole bij zich, Fien Germijns maakte haar eigen jurk en zelfs Stromae is erbij: dit was de rode loper van de MIA's

KIJK. IN BEELD. Sterren kijken op de rode loper van de MIA’s.

Margriet Hermans was alvast van de partij. Margriet heeft een collier aan die ze gekregen heeft van Jacques Vermeire. “Hij heeft die betaald voor mij, want ik had geen geld bij”, klonk het al lachend.

Celien Hermans, de dochter van Margriet, samen met haar beste vriend.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts/Photonews

Haunted Youth maakte ook hun opwachting op de rode loper.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts/Photonews

Metejoor bracht voor de gelegenheid zijn zus Lisa met zich mee. De Vlaamse zanger schakelde bovendien voor het eerst een styliste in namelijk Kiki Vogels. Joris Van Rossem, de echte naam van de artiest, gaf bovendien aan dat hij “vanochtend badend in het zweet is wakker geworden van de stress”.

Berre koos voor een opvallend blauw kostuum in combinatie met een zwarte rolkraagtrui.

Sven De Leijer heeft er overduidelijk zin in.

Willy Sommers vertelde in een interview met HLN wat meer over zijn nieuwe wagen, inclusief gepersonaliseerde nummerplaat. Daarnaast maakt volgens de Vlaamse zanger Margriet Hermans alvast veel kans op een MIA.

Bent Van Looy ging voor een opvallend hemd in combinatie met een knalrode das. Maaike Cafmeyer koos voor een klassieke, zwarte jurk.

Volledig scherm Joel Hoylaerts/Photonews

‘Zillion’-acteurs Matteo Simoni en Charlotte Timmers verschenen samen op de rode loper. Charlotte koos ervoor om een outfit die ze eerder al eens gedragen had te recycleren. De outfit is kwestie heeft ze al eens aangehad voor een avant-première van ‘Zillion’.

Tom Waes verscheen op zijn beurt strak in het pak op de rode loper van de MIA’s.

Zangeres Merol koos niet alleen voor een opvallende outfit, maar ook voor een opvallende pose.

Hugo Sigal is op de MIA’s met een “dubbel gevoel”. Hij is blij dat hij aanwezig kan zijn, maar hij had er liever samen geweest met zijn echtgenote Nicole. Deze laatste is er op een bepaalde manier wel bij namelijk in de ketting die de Vlaamse zanger rond zijn nek draagt.

Flo Windey is gestyled door Dries Vriesacker, de man achter Enfants Terribles.

Camille denkt dan weer dat ze minstens 5.000 steentjes op haar outfit heeft.

Geen steentjes voor Tijs Vanneste. Hij koos voor een groen kostuum in combinatie met een zwarte T-shirt.

Miss België Chayenne koos voor een knalgroene outfit van ExC. Groen blijkt bovendien de favoriete kleur te zijn van Ebru, de ontwerpster achter het merk. Haar jaar als miss zit er bovendien ook bijna op. “Ik ben klaar om mijn kroontje door te geven", laat ze weten in een interview met HLN.

Mathias Vergels samen met zijn vriendin Lynn Van den Broeck. Zij koos voor een knalroze jurk, hij voor een hemd met luipaardprint.

Regi en Pauline verschenen samen op de rode loper. “Er komt iets aan”, klonk het voorzichtig bij de zangeres.

Ook Robin Keyaert, de zoon van Ingeborg, wilde de MIA’s duidelijk niet missen.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts/Photonews

Fien Germijns heeft een soort van groene jumpsuit aan, gemaakt door haar zus. Het tweetal heeft samen vier meter stof gekocht. “Outfit heeft dus niet meer dan 36 euro gekost.” Fien poseerde voor de gelegenheid met Thibaut Christiaensen en Joris Brys van Stubru.

Siska Schoeters verscheen met een opvallend kapsel op de rode loper. Siska kon de ‘haarstrik’ recupereren van de finale van ‘The Greatest Dancer’. Verder koos ze voor schoenen en een clutch van een Belgische ontwerper. “Ik ga wel niet superwild doen", aldus Siska in een interview met HLN.

Koen Wauters, in een kostuum uit 2007, samen met zijn broer Kris.

Elodie Ouedraogo samen met haar partner Jeroom. Elodie heeft een jurk van ontwerper Dries Van Noten aan.

Aster en Lize, de robots uit ‘The Masked Singer’, waren ook van de partij. Deze keer hebben de twee hun outfit niet per se op elkaar afgestemd, enkel de kettingen die ze dragen, passen bij elkaar. “Maar we hebben wel cowboylaarzen aan”, aldus Lize.

Kobe Ilsen en Sara Vermassen. Hun zoontje Magnus blijft vanavond bij de broer van Kobe slapen.

Kim Van Oncen verscheen in een knalblauwe jurk van Studio NK op de rode loper. Haar schoenen zijn van Morobé. De juwelen die Kim droeg, zijn dan weer van het merk Messika.

Natalia heeft niet lang moeten nadenken over haar outfit. De zangeres draagt een creatie van Nicky Vankets, eentje die ze bovendien mee ontworpen heeft. “Maar tis geen nief carrière, mannekes.”

Vaya Con Dios in een witte jas en bijpassende witte handschoenen.

Kawtar Ehlalouch en Anushka Melkonian zijn gestyled door Marie Van Puyenbroeck, de styliste die ook de outfits van Danira verzorgt. Ze hebben niet bewust voor Belgisch gekozen, maar vinden het wel fijn dat ze ontwerpers van eigen bodem kunnen steunen.

Pommelien Thijs heeft zo’n zeventig bloemen aan. De ‘#LikeMe’-ster heeft haar outfit bovendien pas gisterenavond gemaakt.

Voor Bart Peeters, de presentator van de show, mocht het iets meer casual zijn. Hij verscheen in zijn jeansbroek op de rode loper.

Tine Priem is gestyled door Oemer Khan en draagt een outfit van Judas Sime. “Heel out of the box, zou dit nooit zelf gekozen hebben. Maar wel heel rock en roll, en dat past hier.”

Stromae samen met zijn broer en zijn echtgenote.

Gustaph koos voor een outfit van Walter Van Beirendonck. Deze keer koos onze inzending voor het Songfestival bovendien niet voor een opvallende outfit, maar wel voor een pet.

LEES OOK: