Hugo brengt eerste huwelijksverjaardag zonder Nicole door: “Ik ga nooit meer ‘Goeiemorgen, morgen’ zingen”

BVEen maand na het overlijden van ‘zijn’ Nicole is Hugo Sigal (75) nog steeds een gebroken man. Dat vertelt hij in een emotioneel interview met ‘Het Nieuwsblad’. Op 1 december vierden Nicole en Hugo normaal hun huwelijksverjaardag, maar voor vreugde is het nog te vroeg. Al blijft Hugo strijdvaardig: “Nicole zei zo vaak dat ik moest doorzetten als zij er niet meer was.”

Op 4 november moest Hugo Sigal afscheid nemen van zijn geliefde echtgenote Nicole Josy. Hoewel ze al langer aan gezondheidsproblemen leed, werd een ongelukkige val van de trap haar uiteindelijk fataal. Ondertussen zijn we een maand verder, maar is de hartzeer nog altijd even groot. “Ik praat niet in de verleden tijd over Nicole”, zegt Hugo. “Ik blijf Hugo van Nicole. Het zal ‘wij’ blijven. Altijd. Zolang ik leef. Ik babbel nog altijd tegen haar.”

Nicole en Hugo huwden op 1 december 1971. Ze konden hun huwelijksverjaardag 50 jaar lang samen vieren, maar voor het eerst in jaren blijft Hugo alleen achter. Sinds ze elkaar leerden kennen, brachten ze amper drie dagen apart door. “Wij deden alles samen. Werken, op vakantie, afwassen of zelfs naar de kapper gaan: alles ­gebeurde met twee”, zegt Hugo. “Helemaal in het begin van onze carrière ging ik voor een televisie­programma drie dagen naar het buitenland. Dat was afzien, ik kon niet zonder haar.”

KIJK. Emotionele Hugo brengt laatste groet aan Nicole

“Ik zet door”

Toch is Hugo niet van plan om weg te kwijnen. “Ik zet door, want dat is wat Nicole zou willen. Maar de eerste dagen waren heel moeilijk en donker. Het verdriet en het gemis waren te groot”, zegt hij. “De kleine intieme momenten mis ik nog het meest van allemaal. Nu sta ik alleen op. Moet zelf de koffie maken. Er zijn intussen wel eens betere dagen maar ook slechte. En dan huil ik veel maar dat is goed. Ik wil mijn emoties niet verdringen en laat mijn tranen de vrije loop. Ik moet dit rouwproces door, ook voor haar. Zolang ik er ben, zal Nicole er zijn.”

Volgens Hugo is het Nicole die hem de “kracht geeft om door te gaan”. Hij wil nog steeds zingen en acteren, al zullen sommige nummers voor altijd gevoelig blijven. “Nooit zal ik nog ‘Goeiemorgen, morgen’, ‘Pastorale’ of ‘Baby, baby’ zingen. Ik zou niet weten met wie”, aldus Hugo. “Maar ik wil dus wel blijven zingen. Het mag dan solo zijn, ik zal me nooit alleen voelen, want Nicole zal er altijd bij zijn.”

KIJK. Nicole van Nicole & Hugo overleden op 76-jarige leeftijd

LEES OOK: