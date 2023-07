Hugo bijzonder emotioneel als hij eerste single zonder Nicole zingt: “Ik heb haar dood nog geen plaats kunnen geven”

INTERVIEW. Eerst kreeg zij kanker, toen hij. De bijzondere band tussen Martine Tanghe en Björn Soenens: “Ze voelde dat het eindig was”

Met maar heel weinig mensen sprak Martine Tanghe over haar kanker. Maar met Amerikacorrespondent Björn Soenens wél. “Soms sms’te ze me en dan sprak ze me moed in. Terwijl ze zelf zoveel zieker was.”