Hoe komt het dat Bart De Pauw geen tweede kans krijgt? “Dit is geen schreeuw om aandacht, maar een kreet van ondraaglijke mentale pijn”

BV Wout Bru en Natassia herademen na een angstige periode: “We dachten dat we Beau zouden verliezen”

“Drie weken was Beau toen ze vreemd begon te ademen.” De wereld van Wout Bru (53) en Natassia Van Kerkvoorde (30) stond even stil toen hun pasgeboren dochtertje op intensieve zorg belandde met het RSV-virus. In ‘Dag Allemaal’ vertelt het koppel hoe het ondertussen met hun dochtertje gaat, of er nog een derde kindje komt én over hun zoektocht naar kinderopvang, die niet van een leien dakje loopt. “We hebben die nanny meteen moeten ontslaan.”