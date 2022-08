Hoe gaat het nu met Laurence, de ex van Ruben Van Gucht? “Er is weer een man in m’n leven. Iemand die lief voor me is”

BV“Na m’n scheiding heb ik heel wat pijn en verdriet gehad”, vertelt Ruben Van Guchts ex Laurence Van Tongerloo (38). Nu heeft ze een nieuwe vriend, én kan ze haar liefde voor dieren helemaal kwijt in de online HLN-reeks ‘Bekende Viervoeters’.

Ze was altijd veel meer dan ‘de vrouw van’. Laurence Van Tongerloo heeft een eigen creatief ei te leggen. Iets wat zich eerder al vertaalde in ‘Snoep Dog’, een boek rond gezonde dessertjes voor honden. En nu interviewt ze bekende hondeneigenaars voor de online HLN-reeks ‘Bekende Viervoeters’. Voor de promotie van haar boek deed ze dat ook al, toen sprak ze onder anderen met Koen Wauters, Niels Destadsbader, James Cooke en Jani Kazaltzis.

De liefde voor hun dier gaat soms ver. Koen Wauters wil z’n as laten verspreiden met z’n honden. Voor Lotte Kopecky komt de hond vóór haar vriend. Begrijp je dat?

“Helemaal, ja. Daarom klikte het met hen ook heel goed, we hebben hetzelfde dierenhart. Trouwens, Koen heeft me op menselijk vlak ook geraakt. Bij onze communicatie om af te spreken, rondde ik mijn mail nog af met ‘Laurence, vrouw van…’, omdat hij mijn (toenmalige, nvdr.) echtgenoot kende. Toen zei hij dat ik gewoon ‘Laurence’ mocht zeggen. En gelijk had hij. Ik zet me te snel, zoals vele andere vrouwen, in de schaduw van een man.”

Zelf heb je twee honden. Hoe ver gaat de liefde voor Stella en Djoels?

“Heel ver. Omdat ik zelf geen kinderen heb, voelen ze voor mij als een soort kinderen aan. Ik kan ook niet echt boos op ze worden. Ze komen in ieder geval niets tekort, het zijn koninginnen.”

In 2017 verloor je Odette, jouw eerste hond. Dat was een keerpunt in je leven, vertelde je al eens.

“Ja, m’n leven is niet meer hetzelfde sindsdien. Ten eerste is ze een vreselijke dood gestorven, door vergiftiging. Ze was net geen 2 jaar, ze was alles voor me. De pijn en verdriet die ik toen ervaren heb, kan ik met geen woorden omschrijven. Dat is de periode dat ik met meditatie gestart ben, ik zocht naar een manier om met mijn verdriet om te gaan. Ik ben veel bewuster gaan leven, veel meer naar binnen gekeerd. Vroeger had ik het gevoel dat ik de wereld moest redden. Nu besef ik stilaan dat dat niet mogelijk is. Dat anderen willen redden eigenlijk een soort vlucht is van jezelf, om niet naar jezelf te hoeven kijken.”

Welke plannen heb je nog voor de nabije toekomst?

“Momenteel hou ik me vooral nog bezig met ‘Bekende Viervoeters’. De afgelopen twee jaar heb ik heel wat pijn en verdriet gehad door m’n scheiding. Uit dat diepe dal klimmen was al een project op zich. Ik wil lessen trekken uit het verleden en nu eerst goed voor mezelf zorgen. De rest volgt wel. Ook al waren mannen het laatste waar ik behoefte aan had na m’n scheiding, toch is er een nieuwe man op m’n pad gekomen. Iemand die lief en goed voor me is en heel bewust in het leven staat. We zitten op dezelfde golflengte.”

