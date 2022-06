Hoe gaat het nog met Wanda Joosten uit ‘De Familie Backeljau’? “Zonder financiële steun had ik het nooit gered”

BVWanda Joosten (59) is terug. Drie decennia na ’t vrolijke Janineke uit ‘De Familie Backeljau’ is ze nu een ietwat saaie korpschef in ‘Thuis’. Maar saai is haar leven de voorbije jaren zeker niet geweest. Gescheiden van haar man, een mislukte relatie met een vrouw, borstkanker én geldproblemen. “Ik dacht soms: ‘Ach, laat alle miserie nu maar ineens komen’”, blikt ze in ‘Dag Allemaal’ terug op die heftige periode. “Ik heb het lang op m’n eentje proberen te redden, tot ik in 2014 een burn-out kreeg.”