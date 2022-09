Hoe gaat het nog met Sandrine uit ‘Idool’?: “Tijdens corona ben ik weer fulltime gaan studeren”

BVIn 2005 gaf Sandrine Van Handenhoven (38) Vlaanderen ‘Goosebumps’ met haar gelijknamige hit. ‘Idool’ bezorgde de zangeres een vliegende carrièrestart, die zich uitbreidde met acteer- en presentatiewerk. Bijna twintig jaar later staat muziek nog steeds op nummer één, al houdt Sandrine daarnaast nog een hoop ballen in de lucht. Een theaterstuk, tv-werk, optredens en een fulltime studie combineren? Geen probleem voor deze powervrouw. “Ik zou ervoor tekenen om voor de rest van mijn leven zo door te gaan.”

Als Sandrine zich neerzet voor ons gesprek, straalt ze pure power uit. Het elegante, vrouwelijke pak met glitteraccenten dat ze draagt, geeft haar persoonlijkheid én dat van haar nieuwste rol haast perfect weer. Binnenkort kruipt ze in de huid van Josephine Baker in het theaterstuk ‘Josephine B., een leven in revue’. De voorstelling vertelt het verhaal van een indrukwekkende vrouw, die haar al even indrukwekkende stempel op de wereld drukte. Zo betoverde ze in de jaren 20 als eerste zwarte vrouw de Broadway-podia, sloot ze zich als spionne aan bij het Franse Verzet en zette ze haar bekende naam in tegen rassendiscriminatie.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Sandrine, voor een beeld van zichzelf als Josephine Baker. © Photo News

“Ik hoor vaak dat mensen haar niet kennen, daarom ben ik blij dat dit stuk gemaakt wordt”, vertelt Sandrine. Daarbij kan ze duidelijke parallellen trekken tussen haar eigen persoonlijkheid en die van haar rol. “Net zoals haar vorm ik vaak een romantisch wereldbeeld. Zo geloof ik sterk in de ‘ubuntu’-filosofie, wat wil zeggen: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Ik geloof dat we enkel samen dingen kunnen verwezenlijken.” De rol van Josephine lijkt wel op haar lijf geschreven. “Ik kende de vrouw uiteraard niet persoonlijk, maar ik denk dat ze geen kapsones had. Als het erop aan kwam, denk ik wel dat ze met haar vuisten op tafel klopte. En zo ben ik ook wel.”

Quote Ondertus­sen zijn programma’s als ‘Idool’ geëvolu­eerd. Sandrine Van Handenhoven

Warme herinneringen aan ‘Idool’

In 2004 leerden we een twintigjarige Sandrine kennen tijdens ‘Idool’. De jonge spring-in-’t-veld behaalde brons, maar ging achteraf wél met een platencontract lopen. De zangeres kijkt dan ook met een warm gevoel terug op haar deelname. “Ik koester alleen maar positieve herinneringen aan ‘Idool’. Het was een enorm intense en vermoeiende periode, maar ik zou het zonder twijfel opnieuw doen. Het is één van de leukste dingen die ik al deed”, herinnert ze zich. “Ook alle mensen die er toen inzaten waren supertof. Zo’n acht jaar geleden hielden we een reünie, dus ongeveer twaalf jaar na het programma. En het leek alsof er geen tijd verstreken was. We begonnen te babbelen alsof het gisteren was.” Zo'n intense beleving, dat schept een band volgens de zangeres. “Er keken zo’n 1,4 miljoen mensen naar dat programma, iedereen praatte daar toen over. Dat was echt zot.” Een revival van de talentenjacht ‘Idool’ laat nochtans al sinds 2011 op zich wachten. “Of ze ‘Idool' moeten terugbrengen, daar ben ik niet van overtuigd. Ondertussen zijn zo’n programma’s ook geëvolueerd. Met bijvoorbeeld ‘Belgium’s Got Talent’ of ‘The Voice’ zitten we anno 2022 wel goed denk ik.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De kandidaten van 'Idool 2004': Born Meirlaen, Sandrine Van Handenhoven, Wouter De Clerck, Laura Ramaekers, Maarten Cox en Joeri Fransen. © VTM

Een bangelijk nummer bij ‘Eurosong’

“I feel the same way, so don’t stop lookin’ at me”, zong Sandrine in 2008. Met de song hield Sandrine inderdaad alle blikken op zich na ‘Idool’. Ze waagde haar kans om ons land te verdedigen bij het Eurovisiesongfestival. Het scheelde niet veel, maar Ishtar was haar met zijn ‘O julissi na jalini’ nét voor. “Ik had een bangelijk graaf nummer”, lacht Sandrine als ze terugdenkt aan ‘Eurosong’. “Mijn kleedjes waren ook echt altijd af vond ik. Dat was een enorm leuke periode.”

(Lees verder onder de video.)

Na veertien jaar opnieuw een gooi doen naar die fameuze titel, staat niet meteen op Sandrines bucketlist. “Voorlopig zullen ze mij bij ‘Eurosong’ niet meer vinden.” Toch blijft muziek wel haar nummer één bezigheid. “Ik treed nog elk weekend op, het is ook mijn voornaamste bron van inkomsten. Meestal sta ik dan op corporate events, privé-aangelegenheden dus. En in het voorjaar tour ik met ‘Midnight love- a tribute to Marvin Gaye’ met Gustaph, Mo Harcum en Sofie Verbruggen.”

‘Relax’

Sinds 2018 spotten ATV- en TV OOST-kijkers Sandrine als presentatrice in ‘Relax’, een lifestyleprogramma waar ze toffe plekjes bezoekt. “Ook dat is iets wat heel toevallig op mijn pad kwam. Het is de max om zoiets te mogen doen. Want iedere week kom ik in contact met mensen die met hun passie bezig zijn. Net als ik zijn ook zij verliefd op wat ze in het dagelijkse leven doen”, klinkt het.

Quote Ik wil vrij zijn om te doen waar ik me goed bij voel. Sandrine Van Handenhoven

Theater, muziek en tv-werk. Je zou denken dat Sandrines agenda bijna explodeert. Maar daar is die power woman weer: tussen al het werk door reikt ze naar een extra diploma. “Ik begin binnenkort aan mijn laatste jaar media en entertainment business”, zegt ze trots. Corona zorgde voor veel miserie in de wereld, maar leverde velen ook nieuwe uitdagingen op. “Ik kon uiteraard niet optreden, maar ik ben geen type dat ‘niks’ kan doen. Toevallig studeerde mijn nicht af van het middelbaar, en koos zij ervoor om die richting te gaan studeren. Toen ze me erover vertelde, was ik meteen enthousiast. Dus ben ik met haar richting de hogeschool vertrokken”, lacht Sandrine. “Het is heel heftig om een fulltime studie te combineren met mijn werk, maar de moeite waard.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Sandrine © Photo News

Het gaat de zangeres/actrice/presentatrice/student duidelijk voor de wind. Het zal je dan ook niet verbazen dat ze liever geen duidelijk toekomstbeeld schetst, de toekomst zal zichzelf wel uitwijzen. “Ik geef mijn carrière geen duidelijke richting. Me niet vastpinnen op bepaalde dingen, geeft me een enorme vrijheid. Want ik wil vrij zijn om te doen waar ik me goed bij voel. Ik zou ervoor tekenen om voor de rest van mijn leven zo door te gaan.”

Sandrine is van 1 oktober tot 6 november te zien in ‘Josephine B., een leven in revue’, in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets en info vind je hier.