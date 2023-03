Hoe gaat het nog met Sabine De Vos? “Ik leef sinds mijn ziekte nóg bewuster”

BV KIJK. K3 zaait zélf verwarring over mogelijke ‘De 3 Biggetjes’-musical tijdens nieuwe show

Komt er een nieuwe K3-musical over ‘De 3 Biggetjes’? Begin dit jaar deden er al geruchten de ronde, nadat ‘juice channels’ er al over berichtten. Op sociale media verscheen toen zelfs een zogenaamd ‘promobeeld’ waarop Marthe (26), Julia (20) en Hanne (28) te zien waren als drie biggetjes. Maar nu zaait K3 ook zélf verwarring over de musical. In hun nieuwe show ‘Vleugels’ vraagt Hanne zich af of ze de musical nu wel of niet gaan spelen, waarop Marthe antwoordt: “Wie weet.”