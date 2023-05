Hoe gaat het nog met Jean-Pierre Coopman, die ooit bokste tegen Muhammad Ali? “Zijn ontbijt bestaat uit drie Cornetto’s”

BVBelgische boksgeschiedenis. Dat schreef Jean-Pierre Coopman (77) op 20 februari 1976 toen hij in Puerto Rico in de ring trad tegen de grootste aller tijden: Muhammad Ali. Jean-Pierre hield het 14 minuten en 46 seconden uit, maar zijn faam was gevestigd. Nieuwsgierig naar hoe het nu met hem gaat, zocht ‘Dag Allemaal’ Jean-Pierre en zijn vrouw -Yasmin Heye (65) op in Beveren, waar ze zeer eenvoudig blijken te leven. “Verder dan het bankje op de hoek van de straat gaan we niet.”

“Kom maar af, we willen graag met jou babbelen”, zei Yasmin vooraf aan de telefoon. “Want het wordt nu wel eens tijd dat hij naar waarde geschat wordt in België. Er is geen enkele bokser in ons land die verwezenlijkt heeft wat hij heeft gedaan. Stel je voor: eerst tegen Ali en twee jaar later Europees kampioen.”

Rollator

Vier hoog in het kleine appartement op de Grote Markt van Beveren kijkt Jean-­Pierre vanuit zijn zetel aan het venster toe hoe zijn vrouw ons verwelkomt. Hij en ­Yasmin zijn - na nogal wat omzwervingen - uiteindelijk hier terechtgekomen. “Ik ben van het Waas­land, ik ben hier geboren en getogen”, zegt Yasmin. “Ik ben weer thuis.” Ze wil er nog iets aan toevoegen: “Ik wil eigenlijk dat iedereen ziet dat hij ook als mens een kampioen is. Hij heeft een goed karakter. Hij is een diamant, voor mij toch. Toen we indertijd trouwden, hij werd 60, gaven ze ons geen jaar. Ondertussen zijn we 18 jaar getrouwd.”

Volledig scherm Jean-Pierre Coopman samen met zijn echtgenote Yasmin Heye. © Kristof Ghyselinck

Sinds die trouwdag zijn ze niet meer van elkaars zijde geweken. “We zijn de hele dag samen, 24 uur op 24", zegt Yasmin. “Enkele jaren geleden ben ik gestopt met werken. Ik zat in de zorgsector, 23 jaar bij een dokter en in een rusthuis. Ik heb toen ook wat problemen gekregen met mijn gezondheid. Werken ging toen niet meer, en stappen is ook heel lastig geworden. Plus: ik ben beginnen te werken op mijn veertiende, het is genoeg geweest, zeker.”

De gezondheid is goed, vinden ze. Behalve dat stappen dus. Jean-Pierre is ook niet goed meer te been. Al ontkent hij dat zélf in alle toonaarden. Hij gaat en staat nog altijd zonder problemen waar hij wil, monkelt hij, niet ‘gehinderd’, zoals hij het omschrijft. “Maar toch...”, zegt zijn vrouw. “Hij kan moeilijk stappen, hij geraakt geen kilometer ver. Ik heb een rollator voor hem staan, maar hij vertikt dat. ‘Rij jij er maar mee’, zegt hij tegen mij. ‘Ik zal me dan wel vasthouden.’ Dat is de trots van de bokser, hé. Ach, verder dan het bankje hier op de hoek van de straat, als het goed weer is, gaan we niet. Of we doen eens een terrasje op de Markt.”

tv kijken

“Als ik toch eens boodschappen doe, hier om de hoek, schrijft hij dat op in de agenda, ik moet hem dat op voorhand laten weten”, gaat ze verder. “Terwijl ik weg ben, staat hij te wachten aan de deur tot ik terug ben.” Voor de rest gaan en komen de dagen: “We zijn om zes uur, half zeven wakker. Ons koffietje en Jean-Pierre al een eerste crème-glace. Of een Cornetto of drie, of een hele doos. Hij is een snoeper, hé. Daarna begin ik mijn kuis te doen en kijkt hij tv, altijd samen.”

Quote Ik zat ik weet niet hoe diep in de schulden. De uppercut van mijn leven. Er was een put van 25.000 euro. Jean-Pierre Coopman

Ze werden te laat een koppel om kinderen te krijgen, maar Jean-Pierre heeft er wel drie uit zijn eerste huwelijk. “Joël, Joseline en Eveline”, zegt hij. “Ze wonen in de West-­Vlaanders. Joël is er nu 50 of het zal niet veel schelen. Joseline en Eveline zijn in de 40. Eveline zien we regelmatig, de andere twee niet. We horen ze weleens, maar meer niet. Het zijn kinderen uit een ander huwelijk, hé.”

Buiten categorie

We blikken met Jean-Pierre terug naar die speciale dag, 20 februari 1976. In Puerto Rico stapte hij in de ring om te boksen tegen Muhammad Ali, ‘The Grea­test’. Op zich was dat verwonderlijk. Coopman was geen absolute wereldtop: “Ik moest eerst de tien beste zwaargewichten van Europa kloppen én ik moest bij de tien beste van de wereld geraken.” Ali was natuurlijk een bokser buiten categorie. Veel kans had Coopman niet. “In mijn onderbewuste wist ik dat ik geen schijn van kans had, maar ik ging daar toch naartoe met het idee: misschien lukt het me toch wel.” Maar een succes werd het niet: in de vijfde ronde was het afgelopen.

Toch heeft die kamp zijn leven veranderd: “Als ik ergens kwam, ging het altijd direct over Ali.” Later was er geen contact meer met de legendarische kampioen. Althans: dat is wat Jean-­Pierre zich in eerste instantie voor de geest kan halen. Maar dan komen toch de herinneringen, met een wrange na­smaak: “Je hebt hem wel nog gezien, Jean-Pierre”, zegt Yasmin, “toen hij die tournee deed in ons land en jij was niet uitgenodigd door de Belgische Boksbond. Jean-Pierre had een ticketje kunnen kopen en hij zat op de vierde rij.”

Volledig scherm Jean-Pierre Coopman © Kristof Ghyselinck

Coopman raakt ook op dreef: “Juist! Ali werd voorgesteld door een sportjournalist. Die sprak over van alles met hem, en vroeg ook naar Coopman. Kan je je dat voorstellen? Terwijl hij geïnterviewd werd, draaide Ali zich naar de zaal. Op een bepaald moment zag hij me zitten. Hij bleef maar naar mij kijken en toen stak ik mijn hand op. Hij kwam naar mij gelopen en riep: ‘Cooperman! Cooperman!’ Hij riep me in de ring, en weet je wat hij deed? Hij gaf me twee kussen.”

Coopman zwijgt even en zegt dan: “Waarom ik niet uitgenodigd was? Dat is België, hé! België en de Boksbond!” Yasmin pikt in: “Hij heeft weinig erkenning gehad. Vind ik, hé. Hij heeft wel vijf keer het Sportpaleis laten vollopen. Helemaal uitverkocht! Hij werd Europees kampioen! Allez! Wie gaat hem dat ooit nadoen? Genen enkelen! Ze kennen hem méér in het buitenland dan hier, echt de waarheid!’ (windt zich op) Hij krijgt nog van overal brieven, zelfs vanuit Amerika.”

50.000 euro kwijt

Het ging niet goed met Jean-Pierre, na zijn carrière. Met ’t geld dat hij verdiend had aan de kamp met Ali - zo’n 50.000 euro - opende hij een café in Roeselare. “Ik liet dat beheren door ’n heel goede vriend die zelf drie zaken had. In wie kon ik meer vertrouwen hebben? Maar op een dag stonden de bazen van de brouwerij aan mijn deur. Ik zat ik weet niet hoe diep in de schulden! De uppercut van mijn leven. Er was een put van 25.000 euro, alleen al van de aankoop van bier. Moeilijk, hé!” Jean-Pierre neemt ’n drankje en zwijgt. “Godzijdank is dat nu achter de rug”, zegt Yasmin. “En we zijn ondanks alles toch samen gebleven.”

Quote Ik ben van roker en dronkaard gegaan naar een man die niet meer rookt of drinkt. Jean-Pierre Coopman

Soms maakt Jean-Pierre nog ’n schil­derij, zijn grote hobby van vroeger. “Op bestelling”, zegt hij. “Wat de mensen mij geven als onderwerp, dat schilder ik. Maar veel gebeurt dat niet meer.” Yasmin vertelt nog een anekdote: “Ooit maakte Jean-Pierre een schilderij van Ali, op ware grootte, bijna twee meter. De VRT draaide in die tijd de docu ‘Geen Dag Zonder Ali’ (in de reeks ‘Belga Sport’, nvdr). Ze hadden gevraagd om een schilderij te maken. En ze zouden dat Jean-Pierre persoonlijk laten afgeven aan Ali. Uiteindelijk zijn ze dat komen halen, ze hebben dat opgerold en meegenomen. Geen idee of Ali dat gekregen heeft. Erg, hé.”

Roken en drinken

Of de match tegen Ali zijn leven veranderd heeft? “Boksen heeft mijn leven veranderd”, zegt Coopman stellig. “Ik ben van roker en dronkaard gegaan naar een man die niet meer rookt of drinkt.” Dat laatste is niet de waarheid, knipoogt Yasmin: “Zijn wijntjes, die drinkt hij elke dag! Maar we hebben daar geen problemen mee.”

Het leven is hard geweest. ’t Is gelopen zoals het gelopen is. “Wat ik nog wil? Zolang mogelijk gezond blijven. Aan ’t boksen heb ik geen letsels overgehouden”, zegt Coopman. “In plaats van mijn verstand eruit te kloppen, hebben ze het erin geklopt.” (lacht)

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“We zijn content”, besluit Yasmin. “En gelukkig samen. Ooit vroeg Ruben Van Gucht aan Jean-­Pierre in ‘De Zevende Dag’ wat er op zijn doods­prentje moest staan. Hij zei: ‘Ik hield van de dieren, ik hield van de mensen. Maar het meest van mijn Yasmientje.’ Hij heeft dat opgeschreven, dat zit in zijn portefeuille. Dat ontroert mij.”

