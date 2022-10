Hoe gaat het nog met Inge Moerenhout? “Vroeger primeerde mijn honger naar geld en status”

BVEind jaren 90 was Inge Moerenhout (56) alom aanwezig op tv. Ze presenteerde op TMF en VT4, zong samen met Katia Alens en Joyce De Troch bij Opium en was nieuwsanker op ATV. Vandaag geniet ze met volle teugen van het leven. “Ik trek nu de halve wereld rond”, zegt ze in ‘Primo’. De voormalige presentatrice vertelt uitgebreid over de voor- en nadelen van haar tot de verbeelding sprekende job, en staat stil bij haar relatie en haar succes in het verleden. “Als Franse of Britse zou ik gezien het succes van Opium zo rijk zijn als de zee diep is.”