Hoe gaat het nog met Frieda Van Wijck? “Ik geniet van het gewone leven van een gepensioneerde vrouw”

“Dit was een plezant intermezzo, maar voor mij is het definitief gedaan met tv”, vertelde ze aan ‘Het Nieuwsblad’. “Ik geniet van mijn leven zoals het nu is, het gewone leven van een gepensioneerde vrouw: koken, opruimen, poetsen, eens gaan eten met vrienden, naar de cinema of het theater, boeken lezen, in de tuin werken. Misschien niet erg opwindend, maar ik vind het prettig.”

‘De klas van Frieda’ - dat in 2012 eindigde - was het laatste wapenfeit van het tv-gezicht. Sindsdien verdween ze stilletjes naar de achtergrond, maar zat zeker niet stil. Van Wijck schreef zich in voor pianolessen, volgde een cursus Office 2016 en nam twee keer per week een pilatesles. Een tijdlang engageerde ze zich ook voor de ngo Ondernemers voor ondernemers, en ze zetelt in de raad van bestuur van Luisterpunt, de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking. En dan is er nog de biografie die ze na haar pensioen samen met haar man bijeen pende over de biotechnologie-pionier Désiré Collen.