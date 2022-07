Hoe gaat het nog met Dean Delannoit uit 'Idool'? "De dood van Stefaan Fernande heeft me erg geraakt”

BV Praat Astrid Coppens haar mond voorbij over geslacht van haar baby? "Bram wil het geheimhou­den, maar...”

Astrid Coppens telt af naar 1 november. Dan krijgt Billy-Ray een broertje of een zusje. Het geslacht mag Astrid van haar man Bram nog niet verklappen, maar in een gesprek met Showbits geeft ze toch al een flinke hint. Jarne spreekt met haar af op het strand van Knokke, haar tweede thuis. Ze verklapt ook dat de baby met Valentijn daar verwekt is. Een gesprek over zwangerschapskwaaltjes, maar ook over hoe trots ze is op haar buik en borsten en haar nieuwe leven in België.

21 juli