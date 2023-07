Hoe gaat het nog met Dagný Rós Ásmundsdóttir? “Ik verdien minder dan vroeger, maar dat speelt geen rol”

BV BINNENKIJ­KEN. Trisha woont in het huis van wijlen Ignace Crombé: “Soms gebeurt er iets vreemds”

Na een burn-out, een moeilijke scheiding en financiële zorgen neemt zangeres Trisha (40) een nieuwe start. Op een plek waar ze gemengde gevoelens bij heeft. Ze woont sinds een maand in het huis van haar ex Ignace Crombé, die vorige zomer overleed. ‘Dag Allemaal’ krijgt een exclusieve rondleiding. In het bijhorende interview vertelt de zangeres over de moeilijke verhuis, haar muzikale ambities en haar huidige liefdesleven. “Ik heb via een medium aan het hogere gevraagd of het oké is dat m’n dochter Axelle zedenleer gaat volgen.”