Hoe gaat het nog met Barbara Gandolfi, anderhalf jaar na de dood van Jean-Paul Belmondo? : “Ik was niet welkom op zijn begrafenis”

BV“Ik heb de meest gemene dingen over mezelf gelezen. Maar als me dat één ding bijgebracht heeft, is het wel om daarboven te staan.” Vijfhonderd dagen na de dood van Jean-Paul Belmondo blikt Barbara Gandolfi (47) terug op haar leven aan de zijde van de Franse acteur. “In volle coronaperiode zijn we nog samen naar Dubai geweest. Ik ben blij dat ik voor z’n dood nog iets voor hem kon betekenen, want op z’n begrafenis was ik niet welkom.”