Hoe droom van Sally-Jane Van Horenbeeck bijna nachtmerrie werd: “Voorbije jaren zag ik gitzwarte sneeuw”

BV Maarten Bosmans moest voorvoet laten amputeren: “De pijn die ik na de operatie moest doorstaan ... Dat was de hel”

Maarten Bosmans (46) heeft er een serieuze lijdensweg opzitten. Een geheimzinnige infectie in z'n voet, resulteerde uiteindelijk in de amputatie van z'n hele voorvoet. “Dat was echt een schok”, bekent de acteur. Toch houdt hij de moed erin, want dokters hebben hem gegarandeerd dat hij weer normaal zal kunnen lopen. In Dag Allemaal doet Maarten nu z'n verhaal.