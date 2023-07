Hilarisch: fan vergist zich en vraagt foto aan vriend van Mathieu Terryn (die als twee druppels water op hem lijkt)

BV “F*ck you”: Frances Lefebure krijgt waarschu­wing van Instagram voor weinig verhullen­de poster

De ‘befkes' zijn terug. Vanaf vandaag zijn de drie boezemvriendinnen Flo (Evelien Bosmans), Violet (Daphne Wellens) en An (Frances Lefebure) te zien in ‘F*** you very, very much 2’ op Streamz. Voor de gelegenheid deelde die laatste een weinig verhullende poster van de reeks. Maar volgens Instagram is de foto in strijd met de richtlijnen over naaktheid, die voor vrouwen strenger zijn dan voor mannen.