‘Het smelt’-schrijfster Lize Spit (35) stapt in huwelijksbootje met Nederlandse collega Rob van Essen (60)

Spit en Van Essen beloofden elkaar eeuwige trouw in het stadhuis van Brussel. In plaats van een witte bruidsjurk koos de ‘Het smelt’-schrijfster voor een blauw broekpak. De twee trouwden trouwens erg intiem, want behalve de tortelduifjes was er niemand aanwezig in de statige stadhuiszaal. Nadien genoten de pasgehuwden van een meeneemkoffie en een choclademuffin, zo was te zien in de Instagram Stories van de schrijfster.