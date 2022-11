“Het mag opvallen”: Julie Vermeire stelt juwelenlijn voor

De juwelen van Julie zullen te koop zijn bij Kruidvat. Niet bepaald het exclusievere segment waar andere BV’s vaak voor kiezen, maar dat wilde Julie bewust niet. “Ik heb wel even getwijfeld”, zegt ze. “Maar Kruidvat heeft mij van alles getoond en er was een heel open communicatie. Ik heb op TikTok veel jonge volgers tussen zes en achttien jaar, voor hen is het leuk dat de sieraden low budget zijn. Ik heb ook advies gevraagd aan vriendinnen en die zijn heel enthousiast.”

Julie is natuurlijk geen juwelenontwerpster, maar ze koos wel mee de ringen, oorbellen en kettingen uit. Een cursus volgen in juwelen maken lijkt voorlopig ook niet voor haar weggelegd. “Het ziet er wel cool uit om zelf ringetjes te kunnen ontwerpen, maar ik weet niet of ik creatief genoeg ben”, zegt ze. “Maar ik heb dus wel mee de items gekozen en had inspraak in de kleuren. Die vind ik heel feestelijk, het mag opvallen. Zelf hou ik enorm van ringen en zonder oorbellen voel ik me gewoon naakt. Ik heb in elk oor al twee gaatjes.”

© Kristof Ghyselinck

Verlovingsring

James Cooke kreeg van Dorian een verlovingsring die hij zelf had ontworpen. Misschien hoopt Julie dat haar vriend Laurins dat ooit ook voor haar doet? “Goh, net als ik heeft hij daar geen ervaring in”, zegt ze. “Er zijn genoeg ringen te koop, zeker? Maar als iemand hem daarbij kan helpen, waarom niet? ’t Maakt een ring wel persoonlijker. Maar een verloving is nog niet aan de orde, hoor. We zien wel als het zover is. We zijn al heel blij dat ­samenwonen zo goed gaat. Ik doe de was en de plas al sinds mijn vijftiende, dus dat was ik al gewend. Laurins heeft wel het koken overgenomen, want hij is daar gewoon goed in.”

Julie woont met Laurins in Kortrijk, toch wel op enige afstand van haar vader Jacques Vermeire. “Maar ik ga zeker twee keer per week langs”, zegt ze. “Ook om mijn vrienden te zien. Ik ben graag thuis. Papa is nog altijd aan het revalideren van zijn schouderbreuk. Honderd procent in orde komt het niet meer, vrees ik. Maar hij functioneert. Hij gaat nu elke maand op reis met Urbanus voor een tv-programma én hij werkt aan een nieuwe show. De theatershow met mij en mijn broer Maxime erbij, die we helaas hebben moeten uitstellen, zal waarschijnlijk voor het najaar van 2023 zijn.”

© Kristof Ghyselinck

Veel gegroeid

Om Julie aan het werk te zien, hoeft u echter niet tot dan te wachten. Eind december komt ze weer op tv, in ‘Een Echte Job’ op VTM. “Mijn exclusiviteitscontract bij SBS is afgelopen, dus ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil”, aldus Julie. “Ik ben blij dat ze me hebben gevraagd, want de zorg heeft me altijd gefascineerd. Ik ben een ‘Grey’s Anatomy’-fan. (lacht) Mijn oma was verpleegster, en ik help ook graag mensen. Als vlotte babbelaar kan ik op sombere dagen mijn positieve energie overbrengen op patiënten, hoop ik. Een fijne uitdaging. Misschien beland ik wel op de geriatrie, dan kan ik me al voorbereiden om later papa of mijn grootouders te helpen.”

Dat deze realityreeks iets heel anders zal zijn dan de glitter en de glamour van ‘Dancing With The Stars’ beseft Julie al te goed. “In ‘Een Echte Job’ kan ik helemaal mezelf zijn, daar kijk ik naar uit”, zegt ze. “Ik ben nu 24, sinds ik drie jaar geleden in de media begon, ben ik veel gegroeid. Vroeger was ik nogal goedgelovig, nu heb ik veel meer mensenkennis en ben ik realistischer. In de mediawereld heb je veel haaien en valse beloftes, er zijn veel gevaren. Gelukkig ben ik goed omringd door vier mannen: mijn papa, mijn manager Thomas, mijn vriend Laurins en mijn hond Sunny. Ik voel me dus goed beschermd. Al kan ik zelf ook mijn mannetje staan.” (lacht)

